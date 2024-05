Eleições 2024: Governador Wanderlei Barbosa declara apoio em Dianópolis e afirma: “Queremos fazer um projeto transformador e isso será possível com Jailton Bezerra e André Cavalari”

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 8, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), confirmou apoio à pré-candidatura de Jailton Bezerra (Republicanos) e André Cavalari (PP), pré-candidatos a prefeito e vice, nas eleições municipais de 2024, previstas para outubro.

O anúncio do governador ocorreu na sede do partido. Ao lado dos pré-candidatos, o governador declarou.

“Estou recebendo os nossos pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito de Dianópolis, Jailton Bezerra e André Cavalari. Quero recomendar à população e dizer que estaremos juntos na pré-campanha e campanha, e que no momento oportuno, a gente possa definir um projeto transformador para este município. Vamos continuar ajudando Dianópolis, já ajudei recapear várias ruas da cidade, arrumar escola, o ginásio de esportes, a saúde do nosso Hospital Regional. Mas, queremos continuar este projeto transformador, e para isso, quero pedir orientação à comunidade de Dianópolis para que a gente possa fazer um trabalho louvável e esse trabalho é feito com André e Jailton e, por isso, eu quero pedir essa cidade que esteja conosco neste projeto”, declarou Wanderlei Barbosa.

Grupo

Jailton Bezerra prepara o lançamento da pré-campanha para prefeito, em uma disputa que promete um cenário diferente das eleições em 2020.

Com o pré-candidato Jailton Bezerra na majoritária pelo Republicanos, o grupo vem forte na disputa municipal com 36 pré-candidatos a vereadores, formando três chapas, compostas pelos partidos PP, PRD e Republicanos.

Além do apoio do governador Wanderlei Barbosa, o grupo tem também o apoio dos deputados federais, Alexandre Guimarães, Antônio Andrade, Carlos Gaguim, Lázaro Botelho, Vicentinho Júnior e Ricardo Ayres, dos deputados estaduais Amélio Cayres, presidente da Assembleia Legislativa, Celiton Cardoso, Eduardo Fortes, Eduardo do Dertins, Fabion Gomes, Jair Farias, Janad Valcari, Léo Barbosa, Luciano Oliveira, Moisemar Marinho e Wiston Gomes, e de outras lideranças políticas.

“É um grupo forte, preparado, com serviço prestado em Dianópolis, com conhecimento em gestão pública e principalmente com a aceitação e consolidação da comunidade. Temos representantes de todas as esferas e isso é o que queremos, fazer uma política humanizada, com projetos e propostas reais, que atendam a verdadeira necessidade da população. A gente agradece demais o apoio do governador Wanderlei Barbosa e isso só credencia que estamos com um projeto que está dentro das propostas do governador, que é um gestor municipalista e que muito tem feito por Dianópolis”, enfatizou Jailton Bezerra.