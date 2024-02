Ex-Superintendente da PRF é cogitado para concorrer a vaga de vereador em Palmas

Por Redação

O ex-Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Tocantins está em tratativas para definir o partido pelo qual vai disputar, buscando o melhor posicionamento para representar as pessoas que acreditam em seu trabalho.

Aos 43 anos, Almir Eustaquio é natural de Palmeirópolis TO e reside em Palmas desde 2002. É casado com a Advogada Criminalista Gabriela Damacena e pai de Sofia Eustaquio.

Nos últimos anos, exerceu a função de Chefe de Delegacia e Superintendente da PRF no Tocantins, e atualmente é Professor da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis SC.

Em Palmas TO, contribuiu para a escrita e implantação do Projeto Escola PRF, uma parceria entre a PRF e o Município de Palmas.

Bandeiras de Almir Eustaquio:

1. Segurança Pública Preventiva (fortalecimento das parcerias entre Educação e Instituições de Segurança Pública);

2. Valorização dos Servidores Públicos (saúde, educação e segurança pública);

3. Apoio aos profissionais da Segurança Privada e Bombeiros Civis;

4. Investimento no Transporte Público e Segurança Viária.