Governador Wanderlei Barbosa confirma apoio ao pré-candidato Cleiton Cerqueira “Cleitinho” a prefeitura de Porto Alegre do Tocantins

Por Redação

Em reunião que aconteceu em Palmas, na sede do Republicanos na última quinta-feira, 21, o governador Wanderlei Barbosa, presidente do partido no Tocantins, confirmou seu apoio à pré-candidatura de Cleiton Cerqueira (PP) para prefeito de Porto Alegre do Tocantins, no Sudeste do estado.

Com a presença do prefeito Rennan Cerqueira (PP), deputado estadual Cleiton Cardoso (Republicanos) e lideranças políticas de Porto Alegre do Tocantins, o governador afirmou.

”Uma alegria receber meu amigo Rennan Cerqueira, ao lado do meu também amigo, Cleitinho que é o nosso pré-candidato a prefeito da nossa queira Porto Alegre do Tocantins com apoio também nosso amigo e deputado Cleiton Cardoso. Só quero recomendar e orientar nossos amigos, da importância do prosseguimento de um projeto que vem dando certo. Rennan fez um grande trabalho em Porto Alegre, transformou a cidade e nós queremos seguir com o nosso amigo Cleitinho”, disse o governador Wanderlei Barbosa.

Cleiton Cerqueira agradeceu. “Muito obrigado pelo apoio, confiança e consideração governador. Pode ter certeza que esse projeto será em união com cada cidadão da nossa cidade, onde aqui, agradeço em nome do prefeito Rennan e deputado Cleiton Cardoso. Vamos trabalhar juntos para dar continuidade ao legado dessa gestão exemplar no Sudeste”, agradeceu.