Republicanos e PDT foram os partidos que mais cresceram no Tocantins, diz vice-governador Laurez

O vice-governador e presidente estadual do PDT, destacou ao Portal Atitude o crescimento do Republicanos, liderado pelo governador Wanderlei Barbosa e o PDT, presidido por ele no Tocantins. “O Republicanos e o PDT são os dois partidos que mais cresceram no Tocantins. No nosso caso, estávamos presentes em 10 municípios e agora estamos com 103 diretórios formados”, disse Laurez. Ele citou número e desafios do partido eleger, aproximadamente, 15 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no Estado.