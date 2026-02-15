Fechar menu
domingo, 15 fevereiro

Tocantins

Prefeita Josi Nunes recebe senadores Dorinha e Eduardo Gomes e o deputado Carlos Gaguim durante a folia

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

A programação do Carnaval de Gurupi, na noite deste sábado (14), reuniu milhares de pessoas no circuito oficial e também virou cenário de movimentação política. Pré-candidatos e lideranças aproveitaram o evento para circular entre os foliões, conversar com eleitores e apresentar ações e investimentos viabilizados para o município, em uma agenda marcada por cumprimentos, encontros e balanço de entregas. Ao lado do senador Eduardo Gomes e do deputado Carlos Gaguim, Dorinha foi recebida pela prefeita Josi Nunes, pelo vice-prefeito Adailton Fonseca, a secretária municipal de Saúde Luana Nunes e vereadores do município.

Por Wesley Silas

A prefeita Josi Nunes (UB) recepcionou a senadora Professora Dorinha Seabra (UB), pré-candidata ao Governo do Tocantins, o senador Eduardo Gomes (PL) e o deputado federal Carlos Gaguim (UB), que é citado como pré-candidato ao Senado. Durante a passagem pelo circuito, a gestora destacou que os parlamentares têm atuação voltada ao municipalismo e citou recursos destinados a áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Entre as obras e intervenções mencionadas pela prefeita estão pavimentação asfáltica em CBUQ, canalização do Córrego Mutuca, construção da nova rodoviária e a Via da Integração. Segundo Josi, os investimentos têm impacto direto na vida da população e integram o conjunto de ações executadas nos últimos anos.

Foto: Lino Vargas.

 

 

“Quero agradecer ao deputado federal Carlos Gaguim, à senadora Professora Dorinha e ao senador Eduardo Gomes pelas emendas e recursos enviados a Gurupi, que impulsionam nossa saúde, infraestrutura e segurança. A parceria fortalece nossa gestão e beneficia diretamente nossa população. Também celebro a presença de vocês no Carnaval de Gurupi”, afirmou a prefeita ao Portal Atitude.

Para a senadora, Dorinha Seabra o Carnaval vai além da festa. “É cultura, é geração de renda, é fortalecimento do comércio local e oportunidade para artistas da nossa terra. Gurupi mostra que sabe organizar um evento de primeira qualidade, com responsabilidade e valorização das pessoas. Quero parabenizar a prefeita Josi e toda a sua equipe pela realização dessa festa tão linda”, destacou.

A secretária de Saúde, Luana Nunes com a senadora Dorinha Seabra. Foto: Lino Vargas.

Além da agenda cultural, a presença de lideranças no circuito evidencia como eventos populares se tornam espaços estratégicos de aproximação com o eleitorado. No contato direto, temas como volume de recursos, obras concluídas e demandas por novos investimentos passaram a integrar as conversas, em um ambiente no qual a população cobra resultados e posicionamentos.

Com a aproximação do calendário eleitoral, a tendência é que a participação de pré-candidatos e representantes públicos em agendas de grande público se intensifique, especialmente em cidades-polo como Gurupi, onde a visibilidade do evento amplia o alcance político das articulações e mensagens direcionadas ao eleitor.

Foto: Lino Vargas

O Carnaval de Gurupi manteve o protagonismo como evento cultural e, ao mesmo tempo, consolidou-se como ambiente de encontros políticos, marcado por prestação de contas, busca de visibilidade e aproximação direta entre lideranças e a população.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas