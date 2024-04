Senador Eduardo Gomes (PL/TO) recebe “Medalha do Mérito Eleitoral TRE-DF

Por Redação

Em solenidade realizada no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Tribunal Regional Eleitoral do DF agraciou várias personalidades com a “Medalha do Mérito Eleitoral TRE-DF”.

O presidente do Tribunal, desembargador Roberval Belinati presidiu o evento, agraciando no gráu de “Comendador”, o senador Eduardo Gomes; Dom Marcony Vinícius Ferreira, Arcebispo Militar do Brasil; Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília; Ives Gandra Filho, ministro do TST; Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal; Manoel Paulo de Andrade Neto, conselheiro TCDF; ex-senador Édison Lobão e outros homenageados.

Em seu pronunciamento, o desembargador relembrou e lamentou os acontecimentos de 8 de janeiro, dizendo que Brasília não merecia ser palco de atos tão deprimentes e afirmou que o Distrito Federal foi a unidade da federação com o maior comparecimento às urnas e a maior participação popular do país na última eleição para os conselhos tutelares, o que denota a alto índice de conscientização política dos seus habitantes.

Após o pronunciamento foram entregues as insígnias aos agraciados.