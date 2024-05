Trabalho social é uma das bandeiras defendidas pela prefeita Josi Nunes com oportunidade de qualificação com iniciativas do Cartão Acolhe Gurupi

Por Redação, via Ascom União Brasil Gurupi

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), tem sido a voz dos que mais precisam, trazendo progresso e esperança para cada canto da cidade. O trabalho social é uma das bandeiras defendidas pela gestora, que detém a força e sensibilidade que só uma mulher, mãe e avó pode carregar. Uma das grandes iniciativas é o Cartão Acolhe Gurupi, que proporciona ajuda financeira às famílias em vulnerabilidade social.

Todos os meses, mil famílias recebem o recurso financeiro e têm a autonomia para adquirirem os alimentos e material de limpeza conforme suas escolhas e necessidades. São R$ 150 mil injetados na economia da cidade todos os meses, transformando diretamente a vida de 4 mil pessoas e movimentando a economia da cidade. Muito além dessa ajuda em dinheiro, as famílias passam por cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com o Sistema S, no Centro de Integração e Promoção Humana de Gurupi. Lá, elas desenvolvem novas habilidades para gerar renda e transformar suas vidas.

“O Cartão Acolhe Gurupi é muito além de uma ajuda financeira, pois o objetivo é que cada família consiga ter a autonomia financeira e não necessitem mais deste auxílio. Desta forma conseguiremos socorrer mais pessoas, ajudar a passarem pelos momentos de crise e a realizarem seus sonhos e metas na vida”, explica Josi Nunes.

Seu compromisso inabalável com o bem-estar de cada cidadão reflete-se em suas ações. “Administro Gurupi com a mesma dedicação e paixão que dedico à minha família. O compromisso é com todas as etapas da vida, desde o ventre até a terceira idade. Nos momentos de fragilidade, os gurupienses sabem que podem contar com a gestão municipal”, enaltece a prefeita.

Entre as iniciativas que destacam a gestão de Josi Nunes estão ainda:

– Kits Natalidade – grávidas recebem gratuitamente um kit com banheira, roupas, mamadeira, chupeta, lenços umedecidos, cueiro, fraldas, sabonete, óleo suave e loção.

– Gurupi pela Primeira Infância – garante dignidade da vida humana, a partir de ações voltadas a crianças de até seis anos, assegurando o acesso à saúde, escola, água potável e alimentação digna.

– Casa de Acolhimento Criança Cidadã – acolhe crianças e adolescente, vítimas de maus tratos, abandono, abuso sexual e violência doméstica.

– Programa Jovem Trabalhador – a parceria com o governo do Estado garante o primeiro emprego a 94 jovens em situação de vulnerabilidade social. Todos recebem bolsa auxílio de meio salário mínimo.

– Casa do Idoso – a prefeitura oferece um lar e toda a assistência necessária aos idosos. Todos são acompanhados por clínico geral, geriatra, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

– Projeto Envelhecer – idosos contam com atividades de alongamento, dança, teatro, atividades neurais e hidroginástica para os idosos gurupienses.

– Projeto Força Mulher – idealizado pelo Sebrae, o projeto contou com parceria com a Prefeitura de Gurupi e auxiliou mulheres a vencerem a crise econômica agravada pela pandemia.

– Sala Lilás – mulheres vítimas de violência são acolhidas e amparadas por uma psicóloga e recebem todo o apoio para superarem esses momentos traumáticos.

Centro de Integração e Promoção Humana – oferta cursos gratuitos de qualificação profissional, principalmente voltados ao mercado da beleza.

– Agricultura familiar – em março de 2024, Gurupi foi habilitado pelo Governo Federal para receber recursos e comprar alimentos diretamente dos produtores familiares. Os agricultores também recebem assistência técnica desde a preparação do solo até a venda do que é produzido.

– Casamento Comunitário – casais que querem celebrar o amor recebem ajuda para oficializar a união. Centenas de casais participam de casamentos comunitários de forma gratuita.

– Prefeitura nos Bairros – leva serviços e ações da Prefeitura de Gurupi para mais perto dos moradores, facilitando o acesso e promovendo a integração entre a administração pública e a comunidade local.

Olhando para frente, Josi Nunes vai continuar seu trabalho incansável em prol do povo de Gurupi, mas também planeja expandir e aprimorar seus esforços. Com uma visão clara e determinada, ela vem tornando a cidade um lugar onde cada indivíduo tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

Texto: Ascom União Brasil Gurupi

Crédito da foto: Ascom União Brasil Gurupi