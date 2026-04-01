TRE-TO determina suspensão de duas pesquisas eleitorais do Instituto Exata que favorecia Vicentinho por falta de transparência

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) suspendeu nesta quarta-feira a divulgação de duas pesquisas de intenção de voto registradas pelo Instituto Exata. As decisões liminares, assinadas pela juíza Carolynne Souza de Macêdo Oliveira, acataram argumentos do Diretório Estadual do União Brasil sobre irregularidades nos registros.

Irregularidades nos registros impedem verificação da metodologia

As pesquisas afetadas têm os números de registro TO-01693/2026 e TO-06645/2026 na Justiça Eleitoral. O União Brasil alegou indícios de simulação, pois o instituto incluiu detalhes da execução – como resultados finais – nos registros antes do início da coleta de dados. Confira a íntegra da decisão 1.

O partido também apontou descumprimento da Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 2º, § 7º. Essa norma exige complementação com dados como número de eleitores por setor censitário, composição da amostra (gênero, idade, instrução e nível econômico). Sem essas informações, não há como auditar a credibilidade dos levantamentos. Confira a íntegra da decisão 2.

A juíza destacou o impacto no processo democrático: a divulgação de dados sem transparência pode induzir o eleitor ao erro e interferir na vontade popular.

Leandro Manzano, advogado do União Brasil no Tocantins, reforçou: “Os registros anteciparam resultados de coletas futuras, e a omissão de dados essenciais impede qualquer auditoria. A suspensão garante lisura”.

O Instituto Exata está proibido de divulgar os resultados, sob pena de multa diária. Sanções podem chegar a R$ 100 mil, conforme a legislação eleitoral.

Transparência nas pesquisas fortalece a democracia tocantinense