TRE-TO recebe novas urnas para as eleições de outubro deste ano

da redação

As 2.919 novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais de 2024 já estão na central das Urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). O último lote do modelo 2022, com 919 aparelhos, foi recebido na manhã desta segunda-feira, 26.

Ao todo, 4.924 unidades estarão disponíveis para o pleito deste ano, e os eleitores tocantinenses poderão escolher seus representantes, vereadores e prefeitos, nos 139 municípios. Desse quantitativo, 2.005 mil são urnas eletrônicas modelo 2020. Vale lembrar que no ano de 2023, nos meses de agosto e setembro, a Justiça Eleitoral do Tocantins recebeu 2 mil equipamentos.

“Está é mais uma etapa concluída do planejamento das eleições, que é executado de forma consistente com a competência dos servidores e colaboradores do TRE-TO. Estamos a menos de oito meses do pleito e tudo tem sido realizado para realizarmos um processo eleitoral célere, legítimo, seguro e de qualidade, como tem sido feito sempre pelo tribunal”, disse o presidente do TRE-TO, desembargador João Rigo Guimarães.

Equipamentos modernos

A modernização, principalmente com maior segurança, foi um dos pontos abordados pelo coordenador da Coordenadoria de Sistemas Eleitorais e Logística (Cosel), Jader Batista Gonçalves. “As novas urnas eletrônicas, são equipamentos modernos e 18 vezes mais rápidos que o modelo 2015. Esta evolução tecnológica garante ainda mais segurança e até mesmo foi desenvolvido mecanismos de maior autonomia da bateria. Ou seja, em caso da falta de energia elétrica, o pleito não é prejudicado”, explica Gonçalves.

No Tocantins, as novas urnas irão substituir os exemplares de 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016. Apenas os modelos 2020 e 2022 serão utilizados nos próximos processos eleitorais.