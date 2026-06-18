TRE-TO rejeita recurso e mantém absolvição de prefeito e vice de Aliança do Tocantins

“O Bezerra Lopes Advogados SS recebe com serenidade a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, que manteve inalterada a sentença proferida pela 2ª Zona Eleitoral de Gurupi/TO no processo que envolve as eleições municipais de Aliança do Tocantins.

Desde a apresentação das contrarrazões, o escritório sustentou a existência de óbice processual ao conhecimento do recurso, especialmente em razão de sua intempestividade, tese que o relator acolheu.

Além disso, a defesa sempre destacou que, mesmo em eventual análise de mérito, não havia nos autos prova robusta capaz de justificar a reforma da sentença, a cassação de diplomas ou a imposição de inelegibilidade.

A decisão reforça a importância da observância dos prazos processuais e da necessidade de provas firmes em demandas eleitorais dessa natureza.

O escritório reafirma seu compromisso com uma atuação técnica, responsável e respeitosa perante a Justiça Eleitoral.”