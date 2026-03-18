Trocas partidárias no sul revelam disputa por espaço nas nominatas e novo cálculo na disputa

Trocas partidárias, indefinições regionais e disputa por espaço nas chapas proporcionais revelam que o sul do Tocantins virou peça central da sucessão de 2026.

Por Wesley Silas

A 17 dias do fechamento da janela partidária, o sul do Tocantins se consolidou como uma das regiões mais estratégicas da disputa de 2026. Mais do que simples mudanças de legenda, as movimentações em curso mostram que a montagem das nominatas para deputado estadual e federal passou a definir o grau de viabilidade dos projetos majoritários.

No sul do Estado, duas movimentações já aparecem como dadas nos bastidores políticos: o deputado Eduardo Fortes deixa o PSD para se filiar ao Republicanos, enquanto Gutierres Torquato deve sair do PDTpara ingressar no PSD. As mudanças não são isoladas. Elas fazem parte de um redesenho mais amplo, no qual cada partido tenta ajustar sua nominata para aumentar competitividade e preservar espaço regional em chapas cada vez mais disputadas.

A importância desse movimento cresce porque o sul do Tocantins tem peso eleitoral, densidade política e tradição de lideranças competitivas. Em uma eleição proporcional, a região não serve apenas para ampliar votação individual. Ela ajuda a estruturar chapas, equilibrar bases territoriais e dar sustentação aos projetos de governo. Sem nomes viáveis no sul, qualquer grupo majoritário entra na disputa com fragilidade.

Nesse contexto, o que mais chama atenção é a escassez de definições claras. O que se sabe até agora ainda é insuficiente para medir com segurança a força real de cada bloco. O suplente de deputado Gleydson Nato (PL), por exemplo, afirmou ao Portal Atitude que, por enquanto, permanece no partido e que segue avaliando o melhor cenário ao lado do senador Eduardo Gomes. A fala é curta, mas politicamente reveladora: mostra que a janela partidária segue aberta não apenas formalmente, mas também como espaço de cálculo e espera.

No PSD, a tendência é de permanência de Mauro Carlesse, nome que circulou em meio a especulações, mas que, ao que tudo indica, deve seguir na legenda e disputar uma das vagas para a Câmara Federal. O dado político mais relevante, porém, não está apenas em sua permanência, mas no fato de que essa movimentação o aproxima do projeto do vice-governador Laurez Moreira, hoje pré-candidato ao governo. Trata-se de uma inflexão que mostra como a lógica eleitoral costuma substituir antigos antagonismos por alianças de conveniência.

Outro nome que cresce no sul é o da médica Luana Nunes (PL), além de contar com a força política de sua mãe, prefeita Josi Nunes (UB) é aliada da senadora Dorinha Seabra (União Brasil) e do senador Eduardo Gomes (PL) e do deputado federal e pré-candidato ao senado, Carlos Gaguim (UB). Sua ascensão vem acompanhada de reações previsíveis em ambientes eleitorais mais tensos: adversários tentam impor rótulos para desgastar uma candidatura em expansão. Esse tipo de estratégia costuma aparecer quando o debate político perde densidade programática e passa a apostar mais na simplificação da imagem do adversário do que no confronto de propostas.

Também no campo das articulações, o deputado Eduardo do Dertins segue como peça importante. Embora tenha apoiado o governo interino de Laurez Moreira, a tendência apontada nos bastidores é de alinhamento com a candidatura de Dorinha Seabra ao governo. Sua trajetória de seis mandatos ajuda a explicar por que segue sendo tratado como nome estratégico: desde 2002, consolidou uma carreira marcada por sucessivas eleições e forte capacidade de adaptação partidária sem perda de competitividade eleitoral.

Disputa local e o peso do sul nas chapas

A realidade de Gurupi ajuda a explicar por que a composição das nominatas no sul é tão importante. O município tem presença consolidada na Assembleia Legislativa e o resultado de 2022 mostrou que, para se eleger, não basta depender apenas do eleitorado local. É necessário combinar votos da cidade com expansão regional.

Naquela eleição, Eduardo Fortes, então no PSD, obteve 24,13% dos votos válidos em Gurupi. Gleydson Nato (PL) alcançou 9,71%, com 4.199 votos, mas não se elegeu. Gutierres Torquato, ao estruturar uma chapa competitiva no PDT, conquistou 9,48%, com 4.099 votos, e garantiu mandato. Já Eduardo do Dertins, com 1.841 votos em Gurupi, o equivalente a 4,26%, também se elegeu e o presidente da Câmara Municipal, Ivanilson Marinho que deve permanecer no PL buscar se fortalecer em Gurupi e aumento a votação de 2.560 da eleição passada; reforçando a tese de que a estratégia regional é decisiva.

Para 2026, o cenário muda. Gutierres deve chegar ao PSD, onde tende a dividir espaço com nomes de maior densidade, como Wiston Gomes, Danilo Alencar e Luciano Oliveira. O grupo deve referendar essas movimentações no evento marcado para 25 de março, na ATM, quando também está previsto o pré-lançamento da candidatura de Laurez Moreira ao governo.

Já os movimentos de Eduardo Fortes, Gleydson Nato e Eduardo do Dertins ainda dependem da consolidação das chapas de seus respectivos partidos. Parte dessa definição deve ganhar contorno no evento de filiação do União Brasil, promovido pela pré-candidata ao governo, Senadora Dorinha previsto para 27 de março, também na ATM no evento que contará com a presença de representantes do PL e do Republicanos.

A movimentação partidária no sul do Tocantins mostra que a disputa de 2026 começou pela base: as nominatas. É nelas que os grupos medem força, testam lealdades, calculam riscos e tentam ocupar espaços regionais decisivos. Sem chapa competitiva no sul, nenhum projeto ao governo alcança equilíbrio estadual.