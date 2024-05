União das esquerdas: Célio Moura lança pré-candidatura à Prefeitura de Araguaína

Por Redação

O lançamento da pré-candidatura de Célio Moura à Prefeitura de Araguaína pela federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, aconteceu ontem, 26. Durante a cerimônia, também foi apresentada a jornalista Silene Borges, da federação Rede-PSOL, como pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Moura para as eleições de outubro.

O evento contou com a presença de diversos militantes e líderes históricos do partido, que lotaram o espaço reservado para o Encontro Municipal do PT de Araguaína. Em um clima de confiança, vários pré-candidatos a vereadores e vereadoras se apresentaram, prontos para disputar vagas na câmara municipal da cidade.

Célio Moura expressou otimismo com a união das forças de esquerda em Araguaína, destacando o apoio recebido nas eleições de 2022, quando o presidente Lula obteve mais de 42 mil votos na cidade. “Nossa meta agora é lutar para que cada eleitor de Lula consiga mais um voto para nós virarmos o jogo nessa disputa”, afirmou o pré-candidato.

Encerrando a noite, Moura destacou a satisfação com o evento, considerando-o um grande sucesso. “Foi uma festa, a militância deu um show. Só perdeu quem não compareceu”, concluiu.