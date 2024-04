Vereador e professor Ederson confirma filiação no PRD e abre possibilidades de pré-candidatura independente a prefeitura de Cariri

Por Redação

Ao lado do presidente estadual do partido, Walter Viana e na companhia do Deputado Estadual Eduardo do Dertins (Cidadania), professor Ederson que está em seu terceiro mandato como vereador em Cariri, abre brechas para uma possível disputa ao Paço Municipal caririense de forma independente.

Professor Ederson é concursado nas redes estadual e municipal e foi presidente da Câmara Muncipal nos bienos 2019/2020 e 2021/2022 com suas contas consolidadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Tocantins.

Pautado pela política transparente, de construção de diálogos e formação de opinião, professor Ederson acumula vários Projetos de Leis aprovados, voltados principalmente para o compromisso com a comunidade caririense, a exemplo da sua luta pela criação dos Planos de Cargos e Carreiras dos servidores municipais da educação, criação da guarda municipal, valorização e suporte técnico ao homem do campo.

Em sua trajetória política, o vereador e professor reacendeu na população caririense o desejo por representação legítima na prefeitura municipal.

Após confirmar sua saída da base do prefeito Júnior Marajó, que tem como pré-candidato à sua sucessão o vereador e atual presidente da Câmara, Tetim do Açougue (UB), o nome do professor começou a ser ventilado nos bastidores da política caririense como um possível representante da comunidade, que parece insatisfeita com a forma de gestão do atual prefeito.

Ao confirmar sua chegada ao PRD, em reunião do partido na noite desta quarta-feira, 10, em Gurupi, professor Ederson destacou.

“A política se constrói com compromisso, respeito e transparência. É possível sim acreditar na política como transformação de uma comunidade. É para isso, precisamos de pessoas que tenham a visão de gestão coletiva, que pense no todo, que busque sobretudo a valorização da comunidade, com oportunidades, com diálogo, com mecanismos que vão direcionar uma saúde de qualidade, uma educado transformadora, um social de referência e igualdade. E principalmente uma política humana, que trabalhe lado a lado com o povo, com seus anseios. É nesta política que eu acredito e por isso, decidi trilhar esse caminho, com o propósito de agregar mais conhecimento, dialogando com cada cidadão caririense para que juntos, possamos traçar os caminhos do futuro que a nossa Cariri merece”, enfatizou o parlamentar.

Do outro lado, também de forma independente, existe a pré-candidatura da ex-vereadora, Ivonete Pereira que se filiou ao Republicanos e é cotada como a preferência do governador Wanderlei Barbosa.

Na oposição, aparece o vereador e presidente da Câmara de Gurupi, Valdonio Rodrigues (PSB) com apoio do vice-governador Laurez Moreira.