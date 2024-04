Vereador Jair do Povo aponta interesses eleitoreiros por trás das críticas à prefeita Josi Nunes

Por Redação

Em suas palavras, Jair expressou sua indignação com a campanha, considerada por ele “difamatória” direcionada à Prefeita, descrevendo-a como uma tentativa desesperada de minar o progresso da cidade. “Desde o início da semana, testemunhamos uma escalada de ataques pessoais à Prefeita. Essa tática só reforça a qualidade do trabalho realizado, que está incomodando aqueles que se opõem a Gurupi e não têm argumentos sólidos para contestar as melhorias significativas que estão sendo implementadas”, declarou Jair.

Enumerando uma lista de realizações e projetos liderados por Josi Nunes, Jair destacou, em sua palavras, (sic) que os opositores se sentem ameaçados pelo avanço e prosperidade que a gestão tem proporcionado à cidade.

“Aqueles que se opõem a Josi estão, na verdade, se opondo ao desenvolvimento de Gurupi. São contra as ruas pavimentadas com excelência, contra as 13 praças que em breve serão inauguradas, contra a moderna rodoviária, contra a Via da Integração e até mesmo contra os 4.200 postos de trabalho criados durante os últimos três anos de sua administração”, ressaltou Jair do Povo.

Segundo ele, as ações e conquistas, que têm transformado positivamente a realidade de Gurupi, “são o cerne do desconforto dos opositores, que parecem incapazes de apresentar propostas concretas para o desenvolvimento da cidade”.

A defesa incisiva de Jair do Povo reflete não apenas o apoio à prefeita Josi Nunes, mas também, segundo ele, “a defesa de um legado de progresso e crescimento que está sendo construído em Gurupi sob sua liderança”.