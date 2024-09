Vereador Ricardo Barata “o gari do povo”, busca reeleição em Cariri com grande preferência da comunidade

Por Redação

O vereador Ricardo Barata, conhecido como “o gari do povo”, está em busca da sua reeleição em Cariri do Tocantins, onde já conquistou a confiança da população ao ser eleito com quase 5% dos votos válidos em 2020.

Com um histórico de serviços prestados e um forte compromisso com a transparência, ele se destaca como um candidato favorito nas próximas eleições municipais.

Durante seu primeiro mandato, Barata que é gari concursado no município, apresentou vários requerimentos significativos na Câmara Municipal, incluindo a reforma e ampliação do cemitério local, além de projetos voltados para a melhoria da infraestrutura da cidade, como a abertura de novas Ruas e a nomenclatura de Avenidas.

Além disso, Barata também se preocupou com a segurança dos pedestres, solicitando a instalação de faixas em frente às escolas e a iluminação em LED em diversas áreas.

Com o intuito de continuar promovendo o desenvolvimento do município e defendendo os direitos dos cidadãos, Ricardo Barata reafirma seu compromisso com a comunidade, buscando sempre atender às necessidades da população caririense.