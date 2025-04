Vice-governador Laurez Moreira cumpre agenda no Bico do Papagaio e fortalece articulações para 2026

da redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PDT), está na região do Bico do Papagaio cumprindo uma intensa agenda política e dialogando com lideranças locais. As visitas visam s articulações para as eleições de 2026, onde Laurez é pré-candidato ao Governo do Estado.

Durante sua passagem pela região, o vice-governador se reuniu com prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias, ouvindo demandas e debatendo projetos para o desenvolvimento dos municípios. O Bico do Papagaio é uma área estratégica para qualquer disputa estadual, devido ao seu peso eleitoral e desafios estruturais.