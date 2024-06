Vice-governador Laurez Moreira realiza viagem não oficial para o Chile

Por Redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, viajou nesta última segunda-feira, 24, para o Chile. A previsão de seu retorno é em 4 de julho.

A viagem coincidiu com o período em que o governador, Wanderlei Barbosa, cumpre missão oficial a Lisboa, Portugal. Neste período o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO), Amélio Cayres, assume interinamente o Governo do Estado e vice-presidente da ALETO, deputado Ivory de Lira, assume a presidência da assembleia legislativa.