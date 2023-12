da redação

O ex-vereador e atual vice-prefeito de São Félix do Tocantins, Gercimar Xavier (Republicanos), afirmou que é pré-candidato a prefeito da cidade para 2024. O político terá o apoio do governador do estado, Wanderlei Barbosa.

Gercimar é empresário do turístico e já foi vereador por cinco mandatos e atualmente ocupa o cargo de vice-prefeito. Aliados garantem que ele está empolgado para a disputa do ano que vem.