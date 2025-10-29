Vicentinho Júnior destina mais de R$ 60 milhões em emendas para municípios do Tocantins

Por Redação

O deputado federal Vicentinho Júnior (PP-TO) articulou a destinação de mais de R$ 60 milhões em emendas parlamentares a municípios do Tocantins. Os recursos foram direcionados a áreas prioritárias, como saúde, infraestrutura, desenvolvimento regional, educação, agricultura familiar e projetos sociais.

Na saúde, foram liberados aproximadamente R$ 39,2 milhões, repassados a fundos municipais e ao Fundo Estadual de Saúde para custeio, aquisição de equipamentos, manutenção de unidades e apoio a hospitais de referência, entre eles o Hospital de Amor e o Hospital Geral de Palmas. Os valores visam ampliar a capacidade de atendimento hospitalar e ambulatorial em diferentes localidades do estado.

Para desenvolvimento regional, cidades e agricultura foram destinados cerca de R$ 4,4 milhões. Os recursos contemplam recuperação de estradas vicinais, aquisição de maquinário e ações de fortalecimento da agricultura familiar, além de pequenas obras de infraestrutura municipal.

Os setores de educação e esporte receberam aproximadamente R$ 4,7 milhões, aplicados em instituições e projetos voltados à formação de jovens e ao incentivo esportivo nas cidades beneficiadas.

Em infraestrutura urbana e obras públicas, incluindo construção e reforma de espaços públicos, rodoviárias, reestruturação de praças e aquisição de veículos, foram alocados cerca de R$ 7,1 milhões para diversos municípios.

Na área de justiça e direitos humanos, as emendas somam aproximadamente R$ 5,1 milhões, com recursos destinados à Defensoria Pública do Estado, à construção de unidades de atendimento e ao projeto de equoterapia desenvolvido pela ANDE Brasil em parceria com instituições locais.

“A destinação dessas emendas resulta de diálogo e planejamento, com foco em promover melhorias concretas para os municípios do Tocantins”, afirmou Vicentinho Júnior.

Lista dos beneficiários (valores aproximados):

SAÚDE (total ≈ R$ 39,2 mi)

Almas – R$ 500 mil; Ananás – R$ 300 mil; Aparecida do Rio Negro – R$ 800 mil; Araguacema – R$ 350 mil; Araguatins – R$ 700 mil; Brejinho de Nazaré – R$ 300 mil; Buriti – R$ 300 mil; Campos Lindos – R$ 450 mil; Couto Magalhães – R$ 250 mil; Colinas – R$ 500 mil; Combinado – R$ 200 mil; Cristalândia – R$ 250 mil; Dois Irmãos – R$ 500 mil; Fátima – R$ 200 mil; Fundo Estadual de Saúde – R$ 5 milhões; Ipueiras – R$ 400 mil; Itapiratins – R$ 450 mil; Lagoa da Confusão – R$ 400 mil; Lizarda – R$ 200 mil; Luzinópolis – R$ 200 mil; Natividade – R$ 600 mil; Nazaré – R$ 400 mil; Oliveira de Fátima – R$ 300 mil; Palmas (Fundo Municipal de Saúde) – R$ 10 milhões; Palmas (Hospital de Amor) – R$ 1,7 milhão; Paraíso do Tocantins – R$ 300 mil; Pedro Afonso – R$ 500 mil; Pindorama – R$ 300 mil; Pium – R$ 300 mil; Ponte Alta do Bom Jesus – R$ 500 mil; Presidente Kennedy – R$ 300 mil; Rio Sono – R$ 350 mil; Sampaio – R$ 400 mil; Santa Tereza – R$ 400 mil; São Bento – R$ 300 mil; São Félix – R$ 400 mil; São Salvador – R$ 300 mil; Tabocão – R$ 854 mil; Taguatinga – R$ 300 mil; Tocantinópolis – R$ 500 mil; Tupirama – R$ 300 mil.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CIDADES E AGRICULTURA (total ≈ R$ 4,4 mi)

Almas – R$ 400 mil; Araguatins – R$ 500 mil; Augustinópolis – R$ 350 mil; Guaraí – R$ 400 mil; Muricilândia – R$ 1,3 milhão; Pium – R$ 250 mil; Santa Rosa – R$ 250 mil; Ponte Alta do Tocantins – R$ 300 mil; Paranã – R$ 1,4 milhão; Maurilândia – R$ 300 mil.

EDUCAÇÃO E ESPORTE (total ≈ R$ 4,7 mi)

Buriti – R$ 400 mil; Dois Irmãos – R$ 400 mil; Formoso do Araguaia – R$ 400 mil; Muricilândia – R$ 650 mil; Pium – R$ 450 mil; Paraíso do Tocantins – R$ 400 mil; Ponte Alta do Bom Jesus – R$ 600 mil; Ipueiras – R$ 1,6 milhão; Novo Acordo – R$ 400 mil.

FAZENDA / INFRAESTRUTURA (OBRAS E VEÍCULOS) (total ≈ R$ 7,1 mi)

Buriti – R$ 1 milhão; Filadélfia – R$ 1 milhão; Sampaio – R$ 1 milhão; Pindorama – R$ 800 mil; Porto Nacional (Rodoviária) – R$ 1,5 milhão; Santa Tereza – R$ 1,2 milhão; Palmas (Rodoviária) – R$ 500 mil; Augustinópolis – R$ 2,7 milhões; Paranã – R$ 600 mil; Muricilândia – R$ 500 mil; Ponte Alta do Bom Jesus – R$ 1,3 milhão.

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (total ≈ R$ 5,1 mi)

Defensoria Pública – Pedro Afonso – R$ 1,1 milhão; Defensoria Pública – Luzimangues – R$ 1,6 milhão; ANDE Brasil (Equoterapia) – R$ 2,4 milhões.