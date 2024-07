Vicentinho Júnior: “Fazer crítica e piada pelo trabalho social que o Eduardo faz é não dar valor às coisas mais dignas do ser humano”, defende.

Por Redação

O Partido Progressista (PP) realizou um importante encontro partidário no Veneza Plaza Hotel, na noite desta quarta-feira, 3, em Gurupi, para apresentar a chapa de 30 pré-candidatos a vereadores. O encontro, presidido pelo presidente municipal Iran França, contou com a presença de figuras de destaque da sigla, incluindo o presidente estadual, deputado federal Vicentinho Júnior.

O evento teve como objetivo fortalecer o apoio às pré-candidaturas de Eduardo Fortes e Juarez Moreira e discutir o cenário político partidário da pré-campanha. A noite foi marcada por discursos de união e propósito entre os membros do PP.

Vicentinho Júnior vem percorrendo vários municípios em apoio aos pré-candidatos a vereadores da sigla.

Licenciado do cargo de deputado federal, Vicentinho assumiu em maio a Secretaria de Ações Estratégicas no governo Wanderlei Barbosa. Vicentinho Júnior em seu discurso emocionado, destaca o trabalho social de Eduardo Fortes e avalia o posicionamento das críticas que recebe nessa pré-campanha.

”Fazer crítica e piada pelo trabalho social que o Eduardo faz é não dar valor às coisas mais dignas do ser humano, o valor aquilo que mais alegra a Deus que é colocar alimento na mesa das pessoas por meio das hortas. Como também ver o acolhimento das pessoas na Casa de Apoio. Ao visitar a casa, eu testemunhei uma mãe chorando porque seu filho foi atropelado em uma moto, e em seu sofrimento encontrei acolhimento na casa que você mantém”, disse.

No final da reunião, Eduardo Fortes, pré-candidato a prefeito, compartilhou sua visão e agradecimentos ao trabalho prestado pelo deputado federal. “Acompanho o trabalho do Vicentinho, ele gosta de ajudar as pessoas da mesma forma que faço política. Acompanho seu trabalho dentro do estado do Tocantins, é um defensor do Agro, que defende o agricultor do campo e a agricultura familiar, defensor do Pró-rim, que ajuda várias famílias tocantinenses que realizam hemodiálise. É desta maneira que devemos fazer política. Sou grato a todos do Partido Progressista que aceitaram meu convite para ingressar nesta conexão forte por Gurupi”, concluiu.

O evento do PP não apenas apresentou os pré-candidatos, mas também reforçou o compromisso da sigla com a comunidade de Gurupi, sinalizando uma campanha robusta e bem organizada para as eleições de outubro.