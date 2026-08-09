Vicentinho recebe apoio de vereadores durante Cavalgada de Tabocão

Por Redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, acompanhado do candidato a vice-governador, Amélio Cayres, participou, na manhã deste domingo, 9, da 20ª Cavalgada de Tabocão, onde recebeu a reafirmação de apoio de vereadores e lideranças locais ao seu projeto para o Estado.

Declararam apoio os vereadores Rogério Sukuri, Aparecido Lucena, Wilson do Frete, Gerson da Sulina e Ferreira Coutinho, anfitrião do encontro, além de outras lideranças. Nayane Almeida também participou da recepção aos candidatos.

A Cavalgada integra a programação da 47ª Romaria do Senhor do Bonfim de Tabocão e da 16ª ExpoTabocão, exposição agropecuária do município. Durante o percurso, Vicentinho e Amélio conversaram com moradores, cavaleiros, produtores e famílias que acompanhavam a programação.

Neste Dia dos Pais, Vicentinho também aproveitou a passagem por Tabocão para deixar uma mensagem aos pais tocantinenses e, especialmente, aos filhos, lembrando a importância de aproveitar a convivência e os momentos ao lado dos pais enquanto é possível.

“Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais do nosso Tocantins. E aos filhos, que aproveitem seus pais, abracem, conversem e estejam perto. Muita gente gostaria de ter essa oportunidade hoje e já não pode mais”, afirmou Vicentinho.