Equipe de Vicentinho sugere sabotagem, mas queda de energia em convenção foi causada por falta de combustível em gerador

Da Redação do Portal AtitudeTO

Uma queda no fornecimento de energia elétrica interrompeu a convenção partidária do candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), na noite desta quarta-feira, no Ginásio Ayrton Senna, em Palmas. O incidente ocorreu no momento em que o candidato discursava no encerramento do evento. Segundo nota oficial da Energisa, a interrupção não teve relação com a rede pública de distribuição.

Diagnóstico e nota da concessionária

Após o apagão no ginásio, Vicentinho Júnior concluiu seu pronunciamento com o auxílio de um veículo de som automotivo estacionado na área externa. Em publicações nas redes sociais, a equipe de marketing do candidato atribuiu o problema a uma suposta ação de adversários políticos.

No entanto, a concessionária de energia descartou a hipótese de sabotagem ou falha no sistema externo. “A ocorrência foi causada por um defeito interno do local. Equipes da concessionária estiveram no local e confirmaram que a ocorrência não teve origem na rede elétrica da empresa”, informou a Energisa, em nota.

Falta de combustível em gerador

Informações obtidas pelo Portal Atitude indicam que o evento operava com sistema próprio de geração de energia. Em áudio atribuído a um dos técnicos responsáveis pelo equipamento, o profissional relata que a interrupção foi provocada pelo esgotamento do combustível do gerador privado.

“Eu ainda avisei que o combustível não dava. Daí acabou e ele teve que discursar em um carro de som”, afirmou o técnico na gravação.

Ouça o áudio:

A tentativa inicial da pré-campanha de associar uma falha logística interna a uma interferência de adversários expõe a estratégia recorrente de vitimização no discurso político eleitoral. Ao confrontar a versão do candidato com dados técnicos da concessionária e do próprio suporte do evento, evidencia-se a importância da apuração factual para evitar a disseminação de narrativas sem respaldo técnico no período pré-eleitoral.