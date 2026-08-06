Tocantins terá seis candidatos ao Governo nas eleições de 2026

Da redação

O Tocantins terá seis nomes na disputa pelo Governo do Estado nas eleições de 2026. Os candidatos foram anunciados durante as convenções partidárias realizadas até esta quarta-feira, dia 5 de agosto. Conforme o calendário eleitoral, os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro formal das candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

Veja a lista dos candidatos anunciados: Ataídes Oliveira (Novo), Du Pereira (DC), Laurez Moreira (PSD), Professora Dorinha (União Brasil), Vicentinho Júnior (PSDB) e Witer Naves (PSOL).

A partir de agora, as chapas começam a agenda de campanha e a construção de alianças para a disputa ao Palácio Araguaia.