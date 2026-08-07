Com desistência de Irajá, prefeito Celso Morais anuncia apoio a Carlos Gaguim

da redação

O deputado federal Carlos Gaguim (UB) ampliou a base de apoio à sua candidatura ao Senado Federal ao receber nesta quinta-feira, 6, a adesão formal do prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais (MDB). O alinhamento ocorre após a saída do senador Irajá Abreu (PSD) da disputa majoritária.

Com o anúncio, o gestor junta-se ao vice-prefeito Ubiratan Carvalho (PL) e a 13 vereadores de Paraíso do Tocantins que declararam apoio à postulação de Gaguim. Na ocasião, Celso Morais também reafirmou a permanência no grupo político liderado pela senadora Dorinha Seabra (UB), candidata ao governo do Tocantins.