Prefeito Wagner declara apoio a Ronaldo Dimas para o Senado

da redação

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (União Brasil), declarou apoio à candidatura do ex-prefeito Ronaldo Dimas (Podemos) ao Senado após a desistência do senador Irajá (PSD) de disputar a reeleição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 6 de agosto.

Wagner afirmou que havia decidido apoiar as reeleições de Irajá e Eduardo Gomes (PL), mesmo após a entrada de novos candidatos na disputa. Com a retirada do senador do PSD, o prefeito passou a defender a eleição de Dimas para a segunda vaga ao Senado.

“A boa política exige que cumprir a palavra seja um imperativo inegociável. Por isso, apesar da entrada dos novos candidatos a senador, eu estava decidido a apoiar as reeleições dos senadores Irajá e Eduardo Gomes. Com a desistência de Irajá, agora confirmo apoio ao projeto do amigo Ronaldo Dimas, o homem que começou o trabalho de transformação de Araguaína”, declarou.

Com a decisão, Wagner passa a apoiar três candidatos da coligação União pelo Tocantins: Professora Dorinha Seabra (União Brasil) para o Governo do Estado, Eduardo Gomes para a reeleição ao Senado e Ronaldo Dimas para a outra vaga em disputa.