Professora Dorinha defende qualificação profissional e parceria com setor produtivo durante posse na Fecomércio

Para a parlamentar, Estado precisa e pode ampliar trabalho junto aos setores de comércio e serviço para tê-los com pilares d inclusão social e produtiva

Da Redação

A senadora Professora Dorinha (União Brasil) participou, na noite de quinta-feira, 6, da posse da nova diretoria do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac (2026–2030), presidida por Domingos Tavares de Sousa. Ele sucede Itelvino Pisoni, que deixa a presidência após 12 anos à frente da entidade. Em entrevista durante o evento, a parlamentar destacou a importância da instituição na formação de mão de obra e na economia tocantinense.

“Do ponto de vista de geração de emprego, é um dos mais democráticos. Nós temos o início do comércio, o comércio familiar, e o fortalecimento das grandes empresas que lidam diretamente com esses serviços. E o Estado precisa ampliar esse trabalho”, afirmou Dorinha, ao apontar o comércio e serviços como pilares para a inclusão produtiva.

Parceria na qualificação e no ensino

A candidata a governadora também ressaltou a forte presença da entidade no interior, citando investimentos voltados a Gurupi e aos pequenos e médios empreendedores do turismo e dos serviços. Ela pontuou a articulação direta entre o poder público e o Sistema S, unindo sua experiência na educação para apoiar a formação profissional e a rede de ensino.

“Eu sou da educação e sei que a área da formação e da qualificação são parceiras excelentes para ajudar o Estado a cumprir a sua tarefa. O sistema tem escolas de referência, investe muito, e nós queremos é ampliar essa parceria”, declarou, durante a conversa com o jornalista Wesley Silas, do Atitude Tocantins.

Assista a entrevista aqui: https://www.instagram.com/reel/DbuLMZANDVl/?igsh=MWNjNmMyMzB2cTEyZQ==.