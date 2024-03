Visando ampla presença nas eleições municipais, presidente do PDT Tocantins, Laurez Moreira, participa do Congresso Nacional do partido em Brasília

Por Redação

O evento, que ocorreu de forma híbrida, tanto presencial quanto online, teve como propósito principal alinhar as lideranças do partido em relação à conjuntura política do país, especialmente no cenário eleitoral de 2024.

Na oportunidade, Laurez Moreira compartilhou a situação do PDT no Tocantins e suas projeções futuras. O vice-governador expressou grande satisfação ao afirmar que o ambiente político do PDT no estado está em constante crescimento. Ele destacou o empenho na formação e fortalecimento das comissões municipais, visando assim consolidar a presença do partido na região.

“É com muita alegria que afirmo que a conjuntura do PDT no Tocantins tem sido de muito crescimento. Estamos trabalhando na formação e fortalecimento das comissões municipais e, desta forma, a consolidação da sigla no estado. Acredito firmemente que teremos bons resultados”, declarou com Convicção .

Durante o congresso também foi oficializada por unanimidade a data do Congresso Nacional do PDT, que será realizado entre os dias 23 e 26 de maio, na capital federal.