Visita de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro ao Tocantins é confirmada para maio

da redação

A visita ao estado do Tocantins do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está oficialmente agendada para o dia 18 de maio. Ambos, respectivamente presidentes de honra do PL e do PL Mulher Nacional, trarão consigo não apenas sua influência política, mas também a atenção nacional para o evento que ocorrerá na capital Palmas.

A especulação inicial indica que o evento possivelmente terá um foco direcionado ao público feminino, liderado pela deputada estadual Janad Valcari, pré-candidata à prefeitura da capital pelo Partido Liberal (PL). A presença de Michelle Bolsonaro, que tem se destacado por suas atividades em prol das mulheres e das pessoas com deficiência, pode reforçar essa temática.

Os dois ainda podem marcar presença na Agrotins que vai ocorrer no mesmo período.