Visita do publicitário e marqueteiro Marcelo Silva ao empresário Ataídes gera especulações nos bastidores político gurupiense

Por Wesley Silas

O publicitário e diretor da Agência PUBLIC, Marcelo Silva, esteve nesta semana em Gurupi para acompanhar o empresário Ataídes Oliveira em visitas aos empreendimentos do grupo Araguaia na cidade como o Shopping Araguaia e um condomínio em Gurupi, que juntos geram, aproximadamente, 600 empregos em Gurupi com potencial para 1.000.

Sem sombra de dúvidas o empresário Ataíde Oliveira é um nome que acreditou no potencial econômico de Gurupi e transformou o cenário negativo da entrada sul de Gurupi com investimentos de dezenas de milhões de reais na construção de um shopping center e de um condomínio. São requisitos que o credencia como um importante apoio para qualquer pretendente em Gurupi nas eleições municipais, mesmo ele não se manifestando se participará ou não do cenário político, porém ele tem mostrado que sua principal intenção é fortalecer as imagens de suas empresas e não esconde sua satisfação com o desempenho do shopping em Gurupi.

A vinda de Marcelo Silva em Gurupi não teve nenhuma relação com as eleições municipais de Gurupi deste ano, mas para contratar a Public reforçar as imagens de suas empresas entre as quais a Construtora Araguaia que está completando 30 anos e a Concessionária Honda em Araguaína.