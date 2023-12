Walter Viana é efetivado como Presidente Estadual do PRD Tocantins

Por Redação

A Justiça Eleitoral do Tocantins certificou a composição completa do Partido Renovação Democrática (PRD) no Estado. O documento eleitoral traz o advogado Walter Viana como presidente estadual do partido.

A certificação do PRD no Tocantins (acesse o link) foi emitida pela Justiça Eleitoral nesta quinta-feira (14).

Para o presidente estadual do PRD, Walter Viana, o partido está trabalhando na formação de sua base, com o intuito de ter representatividade na maioria dos municípios tocantinenses já nas eleições do ano que vem.

“Estamos conversando com diversas lideranças de todo o Estado que já demonstram interesse de vir para o partido. Estamos fazendo o alinhamento final para que no início do próximo ano a gente já comece a instalar as comissões do PRD nos municípios, já com pré-candidatos a prefeito e vereador”, adiantou Walter Viana.

O PRD no Tocantins tem ainda como vice-presidente Joaquim Carlos Parente Júnior, como secretário-geral Ederson Alves da Silva, tesoureiro-geral Guilherme Silva Rego, primeiro secretário Renato Jayme da Silva, primeiro secretário executivo José Jardel da Cruz Rocha, secretário executivo Henrique Barreira Parente, primeiro tesoureiro Ciloé Paulo Gratão.