Wanderlei Barbosa exonera todos os secretários

Da redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) exonerou no Diário Oficial desta sexta-feira, 27, todos os secretários e presidentes de autarquias, a partir de quarta-feira, 1º. Assim, se confirma que uma reforma da equipe de governo vai ocorrer no início do ano.

A Secretaria Estadual da Comunicação informou em nota que todos os serviços públicos do governo, inclusive os de atendimento direto à população, serão mantidos normalmente. “Os secretários executivos e vice-presidentes de autarquias irão responder pelos órgãos até a recondução ou nomeação dos secretários”.