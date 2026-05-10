Wanderlei Barbosa reage a ataques da oposição contra aliados e cita movimentos de Dorinha

O governador afirma que críticas de adversários visam desestabilizar seu grupo político e a pré-candidatura da senadora Dorinha ao Governo.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) reagiu, em entrevista exclusiva concedida ao Portal Atitude durante evento no Trevo da Praia, aos recentes ataques direcionados à sua gestão por integrantes da oposição. O chefe do Executivo estadual interpretou as investidas como uma tentativa de atingir seus aliados políticos, mencionando o contexto das movimentações que envolvem a senadora Professora Dorinha (União Brasil), pré-candidata ao Governo, e os parlamentares Eduardo Gomes (PL) e Carlos Gaguim (PL).

Reação à Estratégia da Oposição

Durante a entrevista, Barbosa demonstrou contrariedade com o tom adotado pelos adversários. Para o governador, as críticas extrapolam o debate administrativo e configuram uma tentativa de desgaste de sua base aliada visando o próximo pleito. Ele destacou que o grupo oposicionista tem intensificado o discurso de confronto para criar um cenário de instabilidade.

Em declaração direta captada pela reportagem, o governador afirmou:

“Eu não vou perder o meu tempo com quem não quer o bem do Tocantins. Enquanto eles falam, nós trabalhamos. Enquanto eles criticam, nós entregamos asfalto, cuidamos da saúde e das pessoas. O povo sabe quem está presente no dia a dia e quem só aparece em época de eleição para tentar desconstruir o que estamos fazendo.”

Foco administrativo e defesa de aliados

Wanderlei reforçou que sua resposta aos ataques será dada por meio da continuidade de obras, como a pavimentação na região de Gurupi. Ele pontuou que a estratégia de seus opositores em focar críticas em nomes específicos de sua base, especialmente na figura da senadora Dorinha, faz parte de um cálculo eleitoral que ignora os avanços do Estado. O governador defendeu a união de seu grupo e minimizou o impacto das declarações dos parlamentares do PL na condução das políticas públicas estaduais.

Polarização e impacto institucional

A declaração de Wanderlei Barbosa ao Portal Atitude explicita o fim de uma neutralidade protocolar e marca o início de um embate direto entre o Palácio Araguaia e parte da bancada federal. Ao identificar os ataques como uma manobra para atingir seus aliados, Barbosa tenta blindar seu grupo político e centralizar a narrativa na entrega de resultados. Entretanto, o distanciamento público de nomes como Eduardo Gomes e Carlos Gaguim pode dificultar o trânsito do Governo Estadual na busca por recursos federais, tornando a gestão mais dependente de sua própria arrecadação e da capacidade de articulação direta em Brasília, sem os interlocutores que anteriormente compunham sua base de apoio.