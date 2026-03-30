Wanderlei Barbosa reúne pré-candidatos do Republicanos ao Congresso e articula fechamento de chapa no Tocantins

Reunião realizada nesta segunda-feira, 30, na Capital, reuniu o governador Wanderlei Barbosa com pré-candidatos do Republicanos ao Congresso Nacional. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias eleitorais e avançar na composição da chapa que deve ser apresentada ainda esta semana.
Participaram da reunião os pré-candidatos: Alfredo Júnior, Atos Gomes, Coronel Márcio Antônio Barbosa, Eli Borges, Enfermeira Sol, Fábio Vaz e Ricardo Ayres. Outras duas pré-candidaturas femininas à Câmara dos Deputados devem ser anunciadas até esta terça-feira, 31, ampliando a formação do grupo.
O governador conduziu o encontro com foco na organização política e no fortalecimento da base eleitoral do partido no Tocantins.
“Estamos estruturando uma chapa competitiva, com nomes preparados e alinhados com o projeto de desenvolvimento do Tocantins. A meta é chegar à eleição com um grupo consolidado e representativo”, afirmou.