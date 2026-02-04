Xadrez 2026: Ronaldo Dimas articula Senado pelo Podemos, Vicentinho Jr. assume comando do PSDB e Eduardo Siqueira, mantém sua posição de apoio à senadora Dorinha Seabra (UB) 

Movimentações partidárias em Brasília e no Tocantins definem novos rumos para as próximas eleições estaduais e acirram disputa por comandos de legendas. Por Wesley Silas

O cenário político tocantinense para as eleições de 2026 começou a ser desenhado com movimentações estratégicas nesta semana. O ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos), e o deputado federal Vicentinho Jr. (PSDB) consolidaram passos importantes em suas pré-candidaturas ao Senado e ao Governo do Estado, respectivamente. As articulações envolvem desde a formação de grupos para as eleições proporcionais até a troca de comando em legendas históricas.

Dimas e a estratégia pelo Podemos

Ronaldo Dimas tem percorrido o estado com o objetivo de estruturar um grupo competitivo para as disputas de deputado estadual e federal. Pré-candidato ao Senado, Dimas foca na consolidação do Podemos. Internamente, o grupo do ex-prefeito minimiza as intenções do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, de assumir a direção estadual da sigla.

Interlocutores de Dimas afirmam que a prioridade da direção nacional do partido recai sobre quem detém mandato federal, caso do deputado Thiago Dimas. O grupo aguarda o próximo dia 9 de fevereiro para formalizar novas filiações estratégicas, mantendo o controle da legenda sob sua influência direta e priorizando o projeto majoritário de Ronaldo.

Vicentinho Jr. assume o PSDB

Em outra frente, o deputado federal Vicentinho Jr. selou sua transferência para o PSDB. A definição ocorreu após reunião em Brasília com o presidente nacional da sigla, Aécio Neves. Vicentinho deixa o Progressistas (PP) com o aval de Ciro Nogueira e assume a missão de reconstruir o ninho tucano no Tocantins, posicionando-se como pré-candidato ao Palácio Araguaia.

O acordo para a nova composição do PSDB inclui uma provável candidatura da ex-prefeita de Palmas, Cínthia Ribeiro, à Câmara Federal. A articulação visa fortalecer a legenda com nomes de peso na capital, embora Cínthia ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre o convite. A mudança já gera reflexos na gestão municipal de Palmas, com o provável desligamento de secretários ligados ao deputado.

Alinhamentos na Capital

Enquanto as siglas se reorganizam, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, mantém sua posição de apoio à senadora Dorinha Seabra (União Brasil) para a disputa ao Governo do Estado. Esse alinhamento estabelece uma clara distinção entre os blocos que devem medir forças nos próximos dois anos, evidenciando que a corrida sucessória, embora distante no calendário, já domina a agenda das principais lideranças do Tocantins. A Força de Dorinha Seabra A influência de Dorinha é estrutural. Como senadora e relatora de orçamentos importantes em Brasília, ela é a principal “provedora” dos municípios tocantinenses. Sua força reside na gratidão e dependência dos prefeitos em relação às suas emendas parlamentares. Ela joga o jogo da estabilidade, sendo vista como uma gestora preparada para o Palácio Araguaia, com trânsito livre tanto na direita quanto no centro

Pragmatismo impera nos bastidores