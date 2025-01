A custo zero para os proprietários de imóveis urbanos, Prefeitura de Gurupi inicia calçamentos facilitando a mobilidade urbana

Por Wesley Silas

As calçadas são essenciais para a mobilidade urbana, desempenhando um papel crucial nos deslocamentos diários, conforme indicado pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Em Gurupi, muitas áreas residenciais carecem de calçamento adequado. Para suprir essa necessidade, a prefeitura firmou contratos com agentes financiadores, resultando em um investimento de R$ 7,4 milhões, destinado à pavimentação e recuperação de vias urbanas com CBUQ, incluindo a construção de calçadas e meio-fios. Este é o maior investimento do tipo na história da cidade.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Gurupi, com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, anunciou que todas as obras serão entregues conforme previsto. Embora a responsabilidade pela construção das calçadas costume recair sobre os proprietários de imóveis, muitos não realizam as obras, obrigando o município a intervir. A prefeitura garantiu que o projeto será concluído sem custos adicionais para os proprietários. Contribuições parlamentares foram chave para viabilizar esta melhoria na infraestrutura urbana.

Segue abaixo nomes das empresas responsáveis pelas obras e dos parlamentares que destinaram os recursos:

Este projeto tem como objetivo garantir calçadas acessíveis e seguras para todos, promovendo um espaço livre de obstáculos e confortável para a circulação de pedestres.