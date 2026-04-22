Vem Ver Gurupi inicia 9ª edição com consultório móvel no Trevo da Praia

Projeto levou consultas oftalmológicas à comunidade e aproximou o atendimento da população.

Da Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira, 22, a 9ª edição do Projeto Vem Ver Gurupi com atendimentos no Trevo da Praia. Ao todo, 99 pacientes foram atendidos no primeiro dia da ação, que nesta etapa conta com consultório móvel para levar consultas oftalmológicas aos bairros.

Tradicionalmente realizado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), o projeto amplia nesta edição o acesso da população aos serviços especializados, aproximando o cuidado com a visão de comunidades mais distantes.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância de levar os serviços de saúde para mais perto dos moradores. “É com muito orgulho que estamos realizando a nona edição desse projeto. Já promovemos várias etapas do Vem Ver Gurupi e essa é mais uma que nos deixa muito felizes em contar dessa vez com o consultório oftalmológico móvel, que possibilitou levar as consultas para mais perto da comunidade”, afirmou.

Moradores aprovam iniciativa

Moradora do povoado, a aposentada Francisca Alves de Souza comemorou a iniciativa e ressaltou a importância do transporte oferecido aos pacientes que precisarem de cirurgia. “Fiquei muito feliz quando soube que, se precisar fazer cirurgia, terá transporte para buscar e levar os pacientes. Isso ajuda muito para quem mora longe. Eu preciso cuidar da visão e isso facilita bastante”, disse.

Outro morador atendido foi Matias Pereira dos Santos, que elogiou a ação. ” Foi um atendimento muito bom. Fiz os exames, fui bem atendido e já saí com a receita dos óculos. Para nós, que moramos aqui, esse serviço perto de casa ajuda demais”, comentou.

Mais acessibilidade para a comunidade

Para a gerente da unidade de saúde da região, Vanessa Teixeira Marques, a ação representa mais acesso e comodidade para os moradores. “Ficamos muito felizes, porque é um atendimento importante para a comunidade. Muitas pessoas têm dificuldade de ir até a cidade, então trazer esse serviço até aqui facilita o acesso e faz toda diferença”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Ricardo Silva, ressaltou o trabalho integrado para ampliar os serviços ofertados à população. “Ninguém faz nada sozinho. Esse trabalho também conta com o apoio dos vereadores, que ajudam a fortalecer a saúde no município. Hoje estamos levando consultas oftalmológicas e, para quem precisar, também teremos a etapa das cirurgias e disponibilizamos um veículo para buscar os pacientes que necessitarem da cirurgia”, afirmou.

O vereador Ivanilson Marinho, que acompanhou a ação, destacou a parceria entre Executivo e Legislativo para viabilizar o projeto. Segundo ele, por meio de emendas impositivas, foram destinados R$ 1,3 milhão para a execução da iniciativa. Também contribuíram com recursos para a ação os vereadores Célia Lima, Jair do Povo, Leda Perini, Ronaldo Lira, Walter Coelho e Débora Ribeiro.

Próximos atendimentos

A programação do Vem Ver Gurupi segue nesta quarta-feira, 23, no Setor Industrial. No dia 24, os atendimentos serão no Campo Bello, para pacientes das unidades Campo Bello e Parque das Acácias.

No dia 25, a ação será realizada na Secretaria Municipal de Saúde, atendendo moradores dos setores Vila Nova, Centro, Sevilha, João Manoel e São José.

No dia 27, o projeto chega ao Pedroso, contemplando pacientes dos setores Sol Nascente, Waldir Lins, Buritis e Pedroso.

Já nos dias 28, 29 e 30 de abril, os atendimentos serão concentrados no CEO, com realização de cirurgias de catarata, cirurgias de pterígio e aplicação de YAG laser para pacientes que já passaram por cirurgia de catarata.

Texto: Josy Rodrigues Donato/Ascom Semus Gurupi

Fotos: Lino Vargas/Secom Gurupi