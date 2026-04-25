Prefeituras de Gurupi, Paraíso, Cariri, Sucupira, Palmeirópolis e Paranã são vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

Cerimônia premia oito iniciativas que transformam e fortalecem o ambiente empreendedor nos municípios do Estado

Por Redação

Os projetos que estão transformando a realidade de municípios do Estado foram reconhecidos, na noite desta quinta-feira, 23, pelo Sebrae Tocantins, durante a cerimônia do “Cidades do Futuro, o Futuro é Agora”. A ação ocorreu para homenagear os vencedores da etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O evento evidenciou as melhores práticas e iniciativas que fortalecem os pequenos negócios e desenvolvimento local. Agora, os primeiros colocados de cada categoria vão disputar a grande final da premiação, no próximo mês, em Brasília (DF).

A premiação avalia e dá visibilidade a gestores e equipes que estruturam políticas públicas capazes de transformar o ambiente de negócios, fortalecer as pequenas empresas e impulsionar o desenvolvimento dos territórios.

Segundo o diretor técnico do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos, a instituição atua como parceira da gestão pública, com foco em estratégia e resultados. Ele afirma que o programa Cidade Empreendedora se consolidou, no Estado, como a principal estratégia de relacionamento com os municípios.

Ainda de acordo com Ramos, o programa permite destravar o desenvolvimento local ao criar condições para que empreender se torne mais simples, ágil e seguro, o que amplia a geração de emprego, renda e oportunidades. “É uma porta de entrada que organiza, entrega soluções, assegura visão sistêmica e garante continuidade às políticas públicas voltadas ao empreendedorismo”, afirma.

A gerente do Sebrae, Gilzane Amaral, salienta que o grande objetivo da premiação é fomentar a mentalidade empreendedora. “Por meio disso, geramos mais oportunidades, que fortalecem os negócios, aumentam a renda nos territórios e concretizam a confiança na gestão pública. Ou seja, isso evidencia que as Cidades do Futuro são aquelas que transformam vocação em oportunidade”, afirma.

Todas as iniciativas passaram por um ciclo de avaliações, realizado por uma comissão isenta, que selecionou as oito áreas mais inovadoras.

Confira os premiados da etapa estadual:

Compras governamentais: Prefeitura de Palmeirópolis

Empreendedorismo na escola: Prefeitura de Sucupira

Empreendedorismo rural: Prefeitura de Gurupi

Gestão Inovadora: Prefeitura de Paraíso do Tocantins

Inclusão Socioprodutiva: Prefeitura de Cariri do TO

Sala do Empreendedor: Prefeitura de Palmeirópolis

Sustentabilidade e Meio Ambiente: Prefeitura de Barra do Ouro

Turismo & Identidade Territorial: Prefeitura de Paranã

(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)