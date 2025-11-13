Fechar menu
Cidades

Acidente de trânsito mata pai e filha em rodovia na região central do Tocantins

da redação

Um acidente de trânsito causou a morte de duas pessoas na rodovia TO-130, em Ponte Alta. As vítimas são pai e filha e estavam em um carro que perdeu o controle e bateu em uma árvore. Segundo a Polícia Militar, uma criança de 3 anos. que também estava no veículo. ficou ferida e foi levada para o hospital.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (12). As vítimas foram identificadas como Eleudes Gomes de Sousa, 62 anos, e Ellen Cristina Alves de Sousa, 23 anos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a criança segue sob os cuidados da equipe multiprofissional.

A PM informou que o carro em que estavam as três vítimas perdeu o controle em uma curva e colidiu contra uma árvore. Eleudes morreu no local. Ellen chegou a ser socorrida, mas morreu na unidade hospitalar.

