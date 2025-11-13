Acidente de trânsito mata pai e filha em rodovia na região central do Tocantins

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (12). As vítimas foram identificadas como Eleudes Gomes de Sousa, 62 anos, e Ellen Cristina Alves de Sousa, 23 anos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a criança segue sob os cuidados da equipe multiprofissional.

A PM informou que o carro em que estavam as três vítimas perdeu o controle em uma curva e colidiu contra uma árvore. Eleudes morreu no local. Ellen chegou a ser socorrida, mas morreu na unidade hospitalar.