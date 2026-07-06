Acidente na BR-010 deixa uma mulher morta e três feridos na região central do Tocantins

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 17h, no km 484 da rodovia. Uma caminhonete com quatro ocupantes bateu na traseira de um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, com a força do impacto, a mulher que estava no banco do passageiro dianteiro da caminhonete morreu presa às ferragens.