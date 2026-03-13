ACIG participa de reunião ordinária da FACIET em Palmas para discutir projetos estratégicos para o associativismo no Tocantins

Por Redação

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) participou ontem, da reunião ordinária da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (FACIET), realizada em Palmas. O encontro reuniu mais de 20 representantes de associações comerciais de diversas cidades do estado para discutir pautas estratégicas voltadas ao fortalecimento do associativismo e do desenvolvimento empresarial.

Entre os destaques da reunião esteve a participação do secretário executivo do Governo do Tocantins, Elenil da Penha, que apresentou aos representantes das associações a estruturação da nova campanha “Sou daqui, compro no Tocantins”, iniciativa que busca incentivar o consumo no comércio local e fortalecer a economia do estado.

Antes do início da reunião, a ACIG, representada pelo presidente Raimundo Bonfim, também participou de uma agenda institucional com representantes do Sebrae Tocantins. Estiveram presentes o ex-presidente da Faciet, Fabiano do Vale, e a atual presidente da FACIET, Antônia Lopes e seu vice-presidente, Jair Sakai, em encontro com o superintendente do Sebrae Tocantins, Rérison Antônio Castro, e o diretor-técnico Rogério Ramos de Souza.

Durante a reunião, foi discutida uma parceria com o Programa Capacitar, iniciativa voltada ao fortalecimento das associações comerciais por meio de ações como planejamento estratégico, desenvolvimento de modelos de negócio, utilização de ferramentas de gestão e aprimoramento do relacionamento institucional.

O projeto também prevê formação para presidentes e diretores das associações, estratégias para captação de novos associados, preparação de sucessores e desenvolvimento de novas lideranças dentro do movimento associativista.

Outro ponto apresentado foi a apresentação dos dados do Programa Empreender 2026, que atualmente atende 14 cidades tocantinenses, envolvendo gestores, consultores e empresários em ações voltadas ao fortalecimento da gestão empresarial.

Durante o encontro, também foram apresentados os trabalhos desenvolvidos pelo CMEC Estadual (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura), além de orientações sobre a realização da campanha “Sou daqui, compro no Tocantins”, incluindo regras de participação, prestação de contas e utilização das logomarcas da iniciativa.

A presidente da FACIET, Antônia Lopes reforçou a importância do associativismo e da formação de novas lideranças dentro as entidades, destacando que o fortalecimento das associações depende da continuidade do trabalho realizado por gestores preparados para as futuras gestões.

Para o presidente da ACIG, Raimundo, encontros como esse são fundamentais para alinhar estratégias e fortalecer o movimento associativista no estado.

“Momentos como essa reunião da FACIET são fundamentais para fortalecer o associativismo no Tocantins. Quando reunimos lideranças de diversas associações comerciais, criamos um ambiente de troca, planejamento e construção de soluções conjuntas para o desenvolvimento do comércio e das nossas cidades”, destacou.

O presidente também ressaltou o papel das iniciativas que formam novas lideranças dentro das entidades.

“O associativismo forte depende de líderes comprometidos que também preparam outros líderes. Iniciativas como o ACIG Jovem, o CMEC e os nossos núcleos empresariais são fundamentais para garantir a continuidade desse trabalho e fortalecer ainda mais as nossas instituições”, completou.

A reunião reforçou o compromisso das associações comerciais do Tocantins em trabalhar de forma integrada para fortalecer o empreendedorismo, ampliar oportunidades para os empresários e contribuir com o desenvolvimento econômico do estado.