ACIG realiza V Edição do Projeto Social Criança no Cinema

Por Redação

A ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi, junto ao Rotary Club, Cinema Mob Cine, a Trilhas da Amazônia e empresários locais, realizaram ontem 31 de outubro, a V Edição do Criança no Cinema.

O projeto tem por objetivo apresentar as crianças a oportunidade delas conhecerem o mundo cinematográfico, trazendo novos horizontes para seu desenvolvimento escolar e pessoal.

Os filmes para educação infantil proporcionam muitos aprendizados e não somente diversão. Eles são capazes de estimular a observação, a sensibilidade, a imaginação e a capacidade de interpretação das crianças. Além disso, eles articulam espaços de discussão, desenvolvimento de apresentações e redações dentro das salas de aula.

Desde a primeira edição, o projeto já beneficiou mais de 800 crianças das escolas públicas municipais. Este ano, as escolas beneficiadas pelo Criança no Cinema foram: Escola Municipal Agripino de Sousa Galvão, Escola Municipal Joel Ferreira Soares, Escola de Tempo Integral Antônio Lino de Sousa, Escola Municipal de Tempo Integral Elizeu de Carvalho do Setor Industrial, Escola Municipal de Tempo Integral Benevenuto Alves Moreira, do povoado Trevo da Praia e também alguns alunos do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Gurupi).

“Um projeto social como este é tão lindo de se ver. Muitas dessas crianças estão tendo a primeira oportunidade de estarem dentro de uma sala de cinema e após esse momento especial de diversão, delas serem crianças, de socializarem, isso é refletido dentro das salas de aula, com atividades relacionadas ao filme, focando no aprendizado, na interpretação textual e na capacidade delas de expressarem o que sentiram diante do filme apresentado”, disse Raimundo Bonfim, presidente da ACIG.

Raimundo completou sua fala fazendo um agradecimento especial aos realizadores e parceiros para realização do projeto. “Venho aqui ressaltar a importância do Rotary, do Mob Cine e também de cada empresário que contribuiu para que as crianças pudessem ter esse momento mágico. Cada doação feita, eu tenho a certeza do quanto isso foi importante. Ver os sorrisos, as emoções e a alegria das crianças, isso não tem preço”, finalizou ele.

“É com imensa felicidade que falo hoje como diretor da ACIG e um dos patrocinadores do projeto ‘Criança no Cinema’. Este evento é uma oportunidade incrível de proporcionar experiências únicas para as crianças, e ver a alegria e satisfação delas ao participar é algo que toca profundamente meu coração. Acredito que iniciativas como essa são essenciais para o desenvolvimento e bem-estar das nossas crianças. É um privilégio poder contribuir e fazer parte desse momento tão especial”, disse Jair Sakai, empresário e diretor da ACIG. Jair, aproveita a oportunidade para convidar mais empresários gurupienses, a participarem do Criança no Cinema. “Quero aproveitar esta oportunidade para convidar mais empresários a se juntarem a nós no próximo ano como patrocinadores do ‘Criança no Cinema’. Juntos, podemos ampliar esse projeto e levar ainda mais alegria e cultura para nossas crianças. Vamos investir no futuro delas e fazer uma diferença significativa em suas vidas”, concluiu.

Para Rosana Maria, da Escola Agripino de Sousa Galvão, foi um momento maravilhoso a oportunidade concedida as crianças.

“Nós abraçamos esta oportunidade, tanto que trouxemos quatro turmas e eles estão muito felizes. Estamos muito contentes porque isso vai alcançar na vida dessas crianças muita imaginação, a produção textual e o quanto eles poderão produzir através de estarem se divertindo, nesse momento agradável e cinema”, explicou Rosana.

“O Rotary sempre faz trabalhos sociais e voltados a comunidade. Esse projeto é belíssimo para as crianças. Hoje percebemos a felicidade de uma criança ao estar num cinema, principalmente quando tem diversos atrativos a elas. Estou muito agradecido por estar participando de um projeto tão maravilhoso”, finalizou Nilton Souza, secretário executivo do Rotary Club.

Para conhecerem algumas das empresas que participaram do projeto, acesse o instagram da ACIG, @aciggurupi.