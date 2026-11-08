Adolescente de 17 anos morre e quatro pessoas ficam feridas em capotamento no Tocantins

da redação

Uma adolescente de 17 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um grave acidente na manhã deste domingo (8), na rodovia TO-080, entre Paraíso do Tocantins e Monte Santo. O veículo, um VW Virtus, capotou e deixou os ocupantes fora do carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate chegou ao local por volta das 5h30 e encontrou a adolescente já sem sinais vitais.

Entre os feridos, um jovem de 18 anos apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico e foi encaminhado ao hospital. Outro adolescente, de 16 anos, sofreu escoriações no rosto e relatava dores no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para atender as demais vítimas.

O acidente provocou congestionamento na rodovia, mas o trânsito foi normalizado ainda durante a manhã. As circunstâncias da ocorrência deverão ser esclarecidas pelas autoridades.