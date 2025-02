André Cavalari é o novo presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas

Por Redação

O fisioterapeuta André Cavalari, ex-diretor do Hospital Regional de Dianópolis Dr Jaimim (HRDJ), foi nomeado como o novo presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas.

A nomeação foi oficializada na edição do Diário Oficial da Prefeitura de Palmas, publicada nesta quarta-feira, 12.

Reconhecido por seu trabalho significativo à frente do Hospital Regional de Dianópolis, André implementou uma gestão humanizada e empreendedora, que devolveu ao Sudeste do estado a esperança de uma saúde pública de qualidade. Durante sua administração, foram realizadas reformas, ampliações e a aquisição de equipamentos de última geração, transformando a unidade em um modelo de atendimento.

Fisioterapeuta, André Cavalari chega à Capital com o compromisso de fortalecer a saúde pública municipal, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida da população palmense e colaborando com a gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos no cumprimento do plano de governo da Capital.

Perfil

Filho de Dianópolis, André Cavalari tem 33 anos, é casado, tem um casal de filhos, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde de Dianópolis, ex-secretário municipal de esportes e juventude, ex-vereador, é servidor público municipal concursado com atuação na Clínica Municipal de Fisioterapia em Dianópolis com 10 anos de atuação no SUS, tem pós graduação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), curso na área de gestão Hospitalar e de Liderança e Gestão de Equipes.