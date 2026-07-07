ANTT e Ecovias do Araguaia confirmam ampliação de marginais e novas obras na BR-153 em Gurupi

Por Wesley Silas

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Ecovias do Araguaia confirmaram, nesta terça-feira (7), a ampliação das vias marginais e a execução de novos investimentos estruturais no perímetro urbano da BR-153, em Gurupi (TO). Os anúncios ocorreram durante a audiência pública da 1ª Revisão Quinquenal do contrato de concessão da rodovia. O evento reuniu autoridades políticas, técnicos e lideranças empresariais para adequar o cronograma de obras ao crescimento demográfico e econômico do município.

Detalhamento das novas obras e ampliações

Os encaminhamentos validados na audiência estendem as vias marginais da BR-153 em duas frentes: ao sul, até a região do Ceasa, e ao norte, até as proximidades do Posto Décio. O projeto aprovado visa ordenar o fluxo de veículos e segregar o tráfego rodoviário do trânsito local.

Além do prolongamento das marginais, o planejamento técnico passou a incluir:

Novo retorno: Autorizado para operação logo após o Posto Décio, com o objetivo de facilitar o acesso à região norte da cidade.

Passarela de pedestres: Instalação de uma nova estrutura transversal na altura da Rodoviária de Gurupi, trecho que apresenta fluxo contínuo de travessia urbana.

Intervenções concluídas no perímetro urbano

Durante o encontro, também foi reportada a entrega de estruturas solicitadas em etapas anteriores pelas representações locais. Foram liberadas para o tráfego duas novas agulhas de saída na BR-153 — localizadas no Jardim das Bandeiras e em frente ao Posto San Marino —, além de intervenções de geometria e acesso no Viaduto Norte de Gurupi.

As demandas do município foram apresentadas formalmente pelo vice-prefeito Adailton Fonseca e pelo chefe de gabinete José Carlos Bessa, que exibiram dados técnicos sobre a necessidade de adequação da rodovia à expansão urbana. A mediação das frentes de trabalho junto ao governo federal foi realizada pela senadora Professora Dorinha Seabra.

Dinâmica da Revisão Quinquenal

A audiência em Gurupi integra o cronograma oficial da ANTT, que prevê nova sessão em Anápolis (GO) no dia 9. O processo de revisão, iniciado em 2025, é um instrumento contratual ordinário concebido para reavaliar metas, custos e o equilíbrio econômico-financeiro da concessão a cada cinco anos, permitindo a inclusão de novas obrigações com base no desenvolvimento regional.

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