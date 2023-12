AO VIVO: Secretário de Educação se apresenta na Câmara de Vereador para responder suposta denúncias envolvendo sua pasta

Por Wesley Silas

O secretário de Educação e vereador licenciado, Davi Abrantes, enfrenta várias denúncias. E, na convocação pela Câmara de Vereadores ele poderá explicar sobre as denúncias, muitas delas feitas pela vereadora Débora Ribeiro.

Contudo, denúncias envolvendo Abrantes, motivou o vereador Ivanilson Marinho convoca-lo para explicar sobre denúncias de supostas malversação de recursos públicos de verbas do Governo Federal por meio do Fundeb, oferecendo a oportunidade do secretário fazer sua defesa.

Confira a Sessão ao vivo: