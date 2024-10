Aos 88 anos morre primeiro subprefeito de Luzimangues

Waldecy Carvalho, que também era tio do atual vice-prefeito, Joaquim do Luzimangues, deixa seis filhos e quatro netos

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, Wandecy Batista de Carvalho, em decorrência de Acidente Vascular Cerebral – AVC. Pioneiro em Luzimangues, Waldecy que era tio do atual vice-prefeito de Porto Nacional, Joaquim do Luzimangues, chegou no distrito em 1992, onde contribuiu diretamente para o desenvolvimento da comunidade, abrindo estradas, construindo pontes, dentre outros serviços à população.

No ano de 1993, foi nomeado como o primeiro Subprefeito de Luzimangues que,mesmo sem salário, foi determinado e demonstrou mais uma vez o seu carinho e amor pelo distrito de Porto Nacional. Waldecy, deixa seis filhos e quatro netos.

Joaquim do Luzimangues lamentou a morte do tio. “Com muita tristeza recebemos a notícia do falecimento do meu tio, ele que deixou um legado de muita determinação, dedicação e amor ao próximo. O tio Wandecy contribuiu muito para Luzimangues e ajudou muitas pessoas, só temos a agradecer pelo amor à família, sobretudo, pelo amor ao próximo. Que ele descanse em paz”, relembrou o vice-prefeito.

