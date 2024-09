Após reunião em Brasília, Vice-Governador Laurez Moreira, Dep. Gutierres Torquato mobilizam empresários para reunião importante com ANTT e Ecovias para discutir o Trevo da Rua 20

Por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 16, o Vice-Governador do Tocantins, Laurez Moreira, e o Deputado Estadual Gutierres Torquato viajaram a Brasília, acompanhados de empresários impactados pelas obras de duplicação da BR-153 e pelo possível fechamento do Trevo da Rua 20, em Gurupi.

A comitiva se reuniu com o Diretor da ANTT, Lucas Asfor, para discutir soluções que garantam a manutenção do trevo e preservem a trafegabilidade da área, que é essencial para o comércio local e para o fluxo diário da população de Gurupi.

O Deputado Gutierres Torquato reforçou o impacto negativo que o fechamento do trevo pode causar: “Este movimento não é só pelos empresários, mas por toda a população de Gurupi que utiliza essa via diariamente. Nossa luta é para preservar a funcionalidade do trevo e garantir que a cidade não sofra com a divisão e o isolamento de áreas vitais para o nosso crescimento.”