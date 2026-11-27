da redação

A Prefeitura de Araguaína publicou decreto que proíbe o trânsito, a circulação e a permanência de motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas nas áreas internas de seis espaços públicos do Município. A medida busca ampliar a segurança de quem utiliza esses locais para caminhadas, corridas, atividades esportivas, culturais e de lazer, além de preservar o patrimônio público.

A medida abrange o Complexo de Esporte Pedro Quaresma, o Parque Raizal, o Parque Cimba, a Praça CEU, o Espaço Cultural Agnaldo Borges Pinto e o Calçadão da Via Lago. A restrição inclui pistas de caminhada e corrida, calçadões, passeios, gramados, jardins, quadras, campos, playgrounds e áreas de convivência.

A decisão considera o fluxo diário de pedestres nesses locais, entre eles crianças, idosos, pessoas com deficiência e praticantes de atividades físicas. A circulação de veículos nessas áreas pode provocar acidentes, além de comprometer estruturas como pavimentos, jardins, gramados e mobiliário urbano.

Segundo o secretário de esporte, cultura e lazer, Edson Gallo, a medida tem como prioridade proteger a população e garantir que os equipamentos públicos cumpram sua finalidade. “Nossos parques, praças e espaços de esporte e lazer são ambientes destinados às famílias, às crianças, aos idosos e a todos que procuram esses locais para praticar atividades físicas e conviver. Precisamos garantir que as pessoas possam utilizar esses espaços com tranquilidade e segurança, sem o risco de acidentes envolvendo veículos.”, destaca.

Regras e exceções

O decreto esclarece que a proibição não se aplica aos estacionamentos e às vias de acesso destinadas a veículos, desde que estejam devidamente sinalizados. Também será permitido entrar nas áreas internas com o veículo desligado e conduzido manualmente, exclusivamente para chegar ao estacionamento ou bicicletário mais próximo.

No Calçadão da Via Lago, a exceção contempla os brinquedos motorizados de uso recreativo operados por pessoas regularmente autorizadas pela Prefeitura, respeitando os locais, horários e condições estabelecidos pelo Município.

Fiscalização e orientação

A fiscalização será realizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Cultura e Lazer, com apoio da Guarda Municipal e da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), dentro das atribuições de cada órgão. Os condutores flagrados em desacordo com a regra serão orientados a retirar o veículo do local.

O descumprimento também poderá resultar na aplicação das penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no artigo 193, que trata do trânsito de veículos em calçadas, passeios, ciclovias, gramados e jardins públicos. Eventuais danos ao patrimônio municipal ou a terceiros também poderão gerar responsabilização civil.

Placas de sinalização serão instaladas em até trinta dias nos acessos e em pontos estratégicos dos seis equipamentos. Até a instalação da sinalização, a fiscalização terá caráter exclusivamente educativo e de orientação.

O decreto completo está disponível na edição nº 3640 do Diário Oficial do Município, publicado em 26 de novembro de 2026.

(Por: Rodrigo Araújo | Foto: Thiago Santos/SECOM)