Da redação
Em nota oficial divulgada após a notícia de seu indiciamento pela Polícia Federal (PF), o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, negou qualquer envolvimento nas irregularidades apontadas na investigação. No comunicado, o gestor afirma que jamais manteve contato com membros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tratar dos temas apurados e reforça que nunca teve acesso a informações sigilosas relacionadas aos procedimentos investigatórios.
A manifestação ocorre em meio à repercussão do avanço do inquérito conduzido pela Polícia Federal que envolve apurações sobre suposto vazamento de dados sigilosos ligados à Corte Superior. Diante da divulgação do indiciamento, a equipe do chefe do Executivo municipal optou por um posicionamento formal para rebater diretamente a suspeita de interlocução indevida com integrantes do Judiciário.
Segundo a nota oficial assinada pelo prefeito, ele não fará comentários públicos sobre a atuação ou os métodos da Polícia Federal no caso. O texto esclarece que a estratégia adotada será exclusivamente jurídica e institucional, aguardando o andamento formal do processo para apresentar os contrapontos necessários dentro das instâncias legais competentes.
O comunicado informa ainda que, assim que Eduardo Siqueira Campos for oficialmente notificado, seus advogados tomarão todas as medidas cabíveis no âmbito da defesa diretamente nos autos do processo. Ao concluir a nota, o prefeito declara que pretende enfrentar as acusações “com a verdade” e manifesta confiança de que todas as circunstâncias do caso serão devidamente esclarecidas pela Justiça.
Nota Oficial
O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, reafirma que jamais manteve contato com integrantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre os assuntos apontados na investigação, tampouco teve acesso a informações sigilosas relacionadas aos procedimentos mencionados.
O prefeito não comentará o trabalho da Polícia Federal. Quando oficialmente notificado, seus advogados adotarão as medidas cabíveis no âmbito da defesa, nos autos, para esclarecer os fatos. Eduardo Siqueira Campos afirma que enfrentará as acusações com a verdade e confiança de que as circunstâncias serão devidamente esclarecidas.