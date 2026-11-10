Prefeito de Palmas abre SerproDay e reforça gestão inovadora e sem burocracia

Evento é voltado à apresentação de soluções tecnológicas e ao fortalecimento da transformação digital na administração pública municipal

Por Redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, realizou a abertura do SerproDay – Imersão Digital, nesta segunda-feira, 9, no auditório da Escola de Governo de Palmas (EGP). Promovido pela gestão municipal em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o evento é voltado à apresentação de soluções tecnológicas e ao fortalecimento da transformação digital na administração pública municipal .

A iniciativa tem como objetivo promover o compartilhamento de conhecimentos, experiências e soluções inovadoras que contribuam para a modernização da gestão pública, a integração dos serviços municipais e a melhoria do atendimento à população.

Eduardo Siqueira Campos ressaltou os avanços na integração de sistemas e na modernização administrativa de Palmas, evitando o custo de estruturas presenciais, como as utilizadas anteriormente nos programas como o Refis. Eduardo também enfatizou a importância de uma porta única de acesso aos serviços municipais, permitindo que o cidadão resolva suas demandas de forma digital, de qualquer lugar, e reforçou que a tecnologia deve aproximar o poder público das pessoas, antecipando a oferta de direitos e serviços como vacinação, matrícula e regularização tributária.

“Palmas vive uma mudança de cultura administrativa, com a substituição de sistemas isolados e processos em papel por soluções integradas, inteligência de dados e inovação a serviço do desenvolvimento da cidade e da qualidade de vida da população, dando fim definitivo à burocracia. Nosso principal objetivo é facilitar a vida das pessoas, que deixam de ser apenas contribuintes e são respeitados como verdadeiros cidadãos”, destacou.

Presenças

Além do chefe do Executivo e secretários municipais, participaram do evento o gerente do Serpro, Bruno Silva, e os gestores de negócio da empresa, Mauro Brito e Luiz Pedro. Na oportunidade, foi possível dialogar sobre os desafios e as oportunidades da transformação digital no âmbito do município de Palmas.

Texto: Hugo Gross

Edição: Iara Cruz

Foto: Flávio Cavalera